Una domenica scintillante: Due eventi che hanno animato la mattina del 24 dicembre

Oggi, Favara ha vissuto una mattina indimenticabile, animata dal rombo dei motori e dall’allegria dei bambini, grazie agli eventi “San Calo’ mani e carusi” e “Babbo Natale in moto”. Nel suggestivo scenario di largo San Calogero, i più piccoli hanno avuto l’opportunità di vivere un’esperienza unica con animazioni, balli, giochi coinvolgenti con i giocolieri e, soprattutto, incontrare di persona Babbo Natale per consegnare le loro preziose letterine.



Nel frattempo, presso lo stadio comunale, una carovana di Babbi Natali si è radunata per un’entusiasmante motopasseggiata attraverso le vie della città. Il percorso ha portato la comitiva fino a piazza Cavour, dove si è creata una sosta magica. Qui, i motociclisti natalizi hanno distribuito caramelle e impartito benedizioni, regalando sorrisi e momenti di gioia ai presenti.



Un connubio perfetto tra il tradizionale spirito natalizio e l’emozionante vibrazione delle motociclette, questo evento ha regalato sorrisi e momenti di gioia a tutta la comunità. Un’iniziativa che ha reso indimenticabile la stagione natalizia, celebrando l’unione tra divertimento e tradizione nella pittoresca Favara.