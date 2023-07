Una rottura della condotta fognaria minaccia il mare di Siculiana Marina: Urgenti azioni richieste per prevenire gravi danni ambientali

Una grave situazione ambientale è stata scoperta di recente a Siculiana Marina, grazie all’intervento del drone di MareAmico, un’organizzazione impegnata nella sorveglianza e nella salvaguardia del mare. È emerso che una condotta sottomarina, responsabile del trasporto delle acque reflue in alto mare, si è rotta a pochi metri dalla riva. Claudio Lombardo, membro della delegazione di Agrigento di MareAmico, ha reso noto questo incidente tramite un post su Facebook. Questa rottura ha causato il riversamento di liquami direttamente nelle acque marine, a brevissima distanza da importanti spiagge come quella di Giallonardo ad est e Torre Salsa ad ovest. L’urgenza di intervenire è resa ancora più evidente dal fatto che queste spiagge sono considerate di notevole valore turistico e ambientale. La causa principale di questo grave problema risiede nella scarsa manutenzione ordinaria delle strutture fognarie e nei mancati controlli sul territorio. La condotta fognaria, che avrebbe dovuto garantire lo smaltimento adeguato delle acque reflue, ha ceduto a causa della mancanza di interventi di manutenzione preventiva.

Le conseguenze di questo incidente sono estremamente preoccupanti. Il liquame che si sta riversando nel mare sta contaminando l’ecosistema marino e minacciando la vita marina locale. Inoltre, c’è un rischio per la salute delle persone che frequentano queste spiagge, poiché l’acqua inquinata può causare malattie e infezioni. L’incidente della rottura della condotta fognaria a Siculiana Marina richiede una risposta tempestiva e decisa. Solo attraverso un impegno collettivo e misure preventive adeguate si potrà preservare la bellezza delle nostre coste e garantire un futuro sostenibile per le generazioni future.