Una serata di ballo e canto a Villaseta: Celebrati i 452 anni di festa della Madonna della Catena

Ieri sera, presso la suggestiva Piazza Madonna della Catena a Villaseta, il comune di Agrigento ha celebrato un importante traguardo: i 452 anni di festeggiamenti in onore della Madonna della Catena. Questo evento straordinario è stato reso possibile grazie alla collaborazione di talentuose scuole locali, che hanno messo in scena uno spettacolo indimenticabile di musica e danza per l’intera comunità. La serata è stata resa ancor più speciale dalla partecipazione della Scuola di Canto Paladium di Favara, diretta con passione ed esperienza da Lia Minio. La voce melodiosa dei giovani talenti ha riempito l’aria di emozione mentre intonavano canzoni creando un’atmosfera magica.



Non è mancata l’eleganza e la grazia della danza, grazie allo studio di danza True Pilates Arabesque di Villaseta, che ha incantato il pubblico con performance mozzafiato. I movimenti impeccabili e la sincronia dei ballerini hanno catturato l’attenzione di tutti presenti.



La Scuola di Danza Fantasy Dance Academy di Veronica Navarra, situata nel villaggio Mose, ha aggiunto un tocco di magia alla serata con le loro coreografie coinvolgenti e appassionate. Gli spettatori sono stati trasportati in un mondo di movimento e bellezza. Il pubblico presente ha dimostrato grande entusiasmo e partecipazione, rendendo la serata ancora più speciale. La comunità si è unita in festa per celebrare questa lunga tradizione di devozione e cultura. A presentare la serata Miriam Di Rosa. Di seguito, condividiamo alcuni momenti straordinari catturati durante questa serata indimenticabile.