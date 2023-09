Una settimana di celebrazione per San Giuseppe: Don Giuseppe D’Oriente, il sindaco e il comitato condividono i momenti di riflessione

Ieri sera, all’interno della maestosa Chiesa Madre di Favara, si è tenuta una conferenza stampa per celebrare il successo della Settimana dedicata al patriarca San Giuseppe. L’evento è stato presieduto dal sindaco Antonio Palumbo e da don Giuseppe D’Oriente, con la partecipazione entusiasta dell’associazione San Giuseppe. La Settimana dedicata a San Giuseppe è stata un’occasione di profonda riflessione e devozione per la comunità locale. Molti cittadini si sono uniti alle celebrazioni e alle preghiere in onore del Santo, riflettendo sul suo esempio di umiltà e dedizione.

Don Giuseppe D’Oriente, il sacerdote della Chiesa Madre, ha aperto la conferenza stampa condividendo alcune riflessioni sulla figura di San Giuseppe e sulla sua importanza nella fede cristiana. Ha sottolineato come San Giuseppe sia stato un esempio di fede, pazienza e dedizione, valori che continuano a ispirare la comunità.

Il Sindaco Antonio Palumbo ha continuato esprimendo la sua gratitudine per la partecipazione attiva dei cittadini durante questa settimana speciale. Ha sottolineato l’importanza di preservare e tramandare le tradizioni religiose, sottolineando quanto San Giuseppe rappresenti per la città.

L’associazione San Giuseppe ha svolto un ruolo fondamentale nell’organizzazione della Settimana dedicata al Santo. Hanno coordinato eventi, mostre e momenti di preghiera che hanno coinvolto numerosi cittadini di tutte le età. Gerlando Stuto, ha ringraziato tutti coloro che hanno contribuito al successo dell’evento, in particolare a nome dell’associazione San Giuseppe ringrazia Luigi Zagarella per avere restaurato la statua di San Giuseppe.



La Settimana dedicata a San Giuseppe si è dimostrata un momento toccante di unione e devozione per la comunità locale. Questo evento ha rafforzato il legame tra i cittadini e la loro fede, confermando l’importanza di mantenere vive le tradizioni religiose. San Giuseppe, il protettore delle famiglie, continua a illuminare il cammino di coloro che lo venerano con cuore sincero.