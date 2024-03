Una svolta storica per i lavoratori precari degli enti locali Siciliani: Approvata la legge di conversione del decreto Milleproroghe

Oggi, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del decreto Milleproroghe, si apre un nuovo capitolo nella lotta contro il precariato nella pubblica amministrazione siciliana. La norma, approvata dalla Camera e dal Senato, rappresenta un importante passo avanti per la Cisl Fp Sicilia nella sua battaglia a lungo combattuta. Il segretario generale della Cisl Fp Sicilia, Paolo Montera, ha espresso la sua soddisfazione, affermando che “il dialogo premia sempre”. La legge consente ora l’assunzione a tempo indeterminato del personale impiegato a tempo determinato negli enti locali siciliani. Montera ha sottolineato che questo risultato è il frutto di mesi di lavoro e di un impegno bipartisan che ha coinvolto il governo regionale, la deputazione siciliana a Roma e tutte le forze politiche, sia di maggioranza che di opposizione. La nuova previsione normativa offre agli enti locali siciliani la possibilità di assumere a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, i lavoratori con contratti a tempo determinato entro il 31 dicembre 2024. Questo rappresenta una svolta significativa, superando i vincoli assunzionali previsti dalla legislazione esistente. La norma giunge in soccorso di quasi un migliaio di lavoratori precari, affrontando una problematica che coinvolgeva inizialmente 14.357 persone. Montera ha sottolineato che il risultato è stato ottenuto grazie a un impegno bipartisan, sottolineando l’importanza di un’azione di sistema che coinvolga tutte le parti interessate. Questo approccio, ha dichiarato il segretario generale, ha consentito di risolvere una vertenza pluridecennale in modo favorevole per i lavoratori coinvolti. Infine, Montera ha invitato gli enti locali a procedere rapidamente con l’attivazione degli iter di assunzione dei lavoratori, rimuovendo ogni possibile ostacolo. Con la legge in vigore, si pone fine a una triste pagina di precariato, aprendo la strada a un futuro più stabile e sicuro per migliaia di dipendenti pubblici siciliani. Qui di seguito la richiesta di un incontro urgente per la stabilizzazione dei lavoratori di Favara: Richiesta incontro urgente stabilizzazione lavoratori Favara