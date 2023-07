Un’emozionante serata letteraria nel cuore di Favara: Castello Chiaramonte accoglie ‘Bestie’

Il suggestivo Castello Chiaramonte di Favara, si prepara ad accogliere un evento letterario eccezionale: la presentazione del libro “Bestie” scritto da Sofia Pirandello e pubblicato dalla casa editrice Round Robin Editrice. La data da segnare in agenda è Lunedì 31 Luglio, alle ore 18.30.

“Bestie” è un’opera letteraria dalla trama intrigante, ambientata in un pittoresco paesino siciliano, e gira interamente intorno alla figura di Lucia, la protagonista. Una donna che all’apparenza si presenta calma e tranquilla, ma nasconde in sé una natura istintiva e violenta, che darà vita a un viaggio emozionante e profondo nell’animo umano. L’evento è promosso dall’APS “Nuvola Bianca” di Favara, che ha ottenuto il patrocinio del Comune di Favara e del Libero Consorzio Comunale di Agrigento per rendere questa presentazione un momento indimenticabile per tutti gli amanti della letteratura e della cultura. A guidare i presenti alla scoperta di “Bestie” sarà Gabriella Caramazza con la partecipazione speciale di Giusy Moscato. La serata promette di essere un intenso confronto sulle sfumature e le complessità dell’animo umano, esplorate nel romanzo di Sofia Pirandello. Non mancheranno i saluti istituzionali del Sindaco di Favara, Antonio Palumbo, che conferiranno all’evento un tocco di ufficialità e importanza per la comunità locale. L’appuntamento è dunque per domani lunedì 31 Luglio, alle ore 18.30, in Piazza Cavour, presso il Castello Chiaramonte di Favara, per una serata dedicata alla letteratura, all’arte di narrare storie e all’esplorazione dei misteri della mente umana. Non mancate di prendere parte a questo evento unico nel suo genere e lasciatevi affascinare dalle “Bestie” celate tra le pagine del romanzo di Sofia Pirandello.

