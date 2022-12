Unione Costruttori di Conflavoro PMI: Il Geom. Giovanni Chianetta nominato presidente provinciale dei giovani

Si arricchisce, oggi, la squadra della neonata UNIONE COSTRUTTORI DI CONFLAVORO PMI; entra a far parte della famiglia dei costruttori, con il ruolo di PRESIDENTE PROVINCIALE DEI GIOVANI, il Geom. Giovanni Chianetta.

Giovanni Chianetta porta con sé tutto l’entusiasmo della sua giovinezza ma dimostra altrettanta competenza grazie allapassione e la dedizione che profonde quotidianamente nel lavoro che svolge. Queste qualità, unitamente ad un progetto di sviluppo condiviso, sono servite affinché venisse eletto dall’assemblea a rappresentare i giovani edili della provincia.

Esprimono soddisfazione per questa nomina il Presidente Regionale di Conflavoro l’ing Pullara, il direttivo dell’Unione e il delegato Antonio Moscato che, congiuntamente, dichiarano: “Riponiamo tutta la nostra fiducia in questo giovane volenteroso e siamo sicuri che forte della sua freschezza, ambizione e lungimiranza, sarà un valore aggiunto non indifferente per la nostra associazione”.

Queste le parole di Chianetta che, emozionato, dichiara: “Sono onorato di poter rappresentare l’UNIONE COSTRUTTORI DI CONFLAVORO e cercherò di portare, all’internodell’associazione, le giuste idee che andranno a rafforzare il fronte degli imprenditori che da sempre cercano di risolvere le problematiche, ormai ataviche, degli appalti pubblici”.