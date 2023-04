Uniti per la pace: i pellegrini si incontrano sulla Montagna della Pace

Questa mattina, circa cento pellegrini hanno partecipato ad una scalata verso la cima della Montagna della Pace. La partenza è avvenuta alle ore 6:30 dalla Chiesa di San Pietro e Paolo, per poi giungere in cima alla montagna dove Don Marco Damanti ha celebrato la Santa Messa alle ore 8:30. Questa passeggiata ha rappresentato un momento di riflessione, preghiera e di pace. Inoltre, è stata un’opportunità per unirsi insieme verso un obiettivo comune: la pace nel mondo e nella propria comunità. Durante l’evento, i partecipanti hanno avuto anche la possibilità di socializzare tra loro, rinforzando il senso di appartenenza alla propria comunità e promuovendo il dialogo e l’unità tra le persone.