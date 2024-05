Uno Mattina in Famiglia: Il “Centro Studi Chiaramontani” protagonista per la tutela del patrimonio artistico

Il “Centro Studi Chiaramontani” sotto la guida del Prof. Calogero Saverio Vinciguerra: una voce per la sensibilizzazione culturale.

Il “Centro Studi Chiaramontani”, diretto dal Prof. Calogero Saverio Vinciguerra, docente di Pittura e metodologie e tecniche dell’affresco presso l’Accademia di Belle Arti di Firenze, sta conducendo una preziosa battaglia di sensibilizzazione per la salvaguardia del patrimonio artistico e culturale della Sicilia e oltre. Il Prof. Vinciguerra, noto per il suo legame profondo con la storia artistica della Sicilia, passa periodi significativi dell’anno nella regione, dove possiede una casa e opera con dedizione.



L’impegno del “Centro Studi Chiaramontani” ha recentemente guadagnato rilevanza nazionale grazie alla partecipazione alla rubrica d’arte “Che bellezza!” su Uno Mattina in Famiglia, con Costantino D’Orazio, dove è stato presentato un videomessaggio che mette in luce le gravi condizioni della Torre del Salto ad Aragona. Questa iniziativa ha contribuito a portare l’attenzione su una delle tante sfide che il patrimonio culturale italiano affronta quotidianamente. La sensibilizzazione è il primo passo verso la tutela e il recupero delle nostre preziose testimonianze storiche.



È fondamentale continuare a diffondere consapevolezza e promuovere azioni concrete per preservare e valorizzare il nostro ricco patrimonio artistico e culturale. Il Prof. Vinciguerra e il suo team al “Centro Studi Chiaramontani” rappresentano una voce autorevole e impegnata in questa causa cruciale per la nostra identità e la nostra storia. La collaborazione con programmi televisivi nazionali come Uno Mattina in Famiglia dimostra che il dialogo e la divulgazione sono strumenti potenti per mobilitare l’opinione pubblica e le istituzioni verso azioni concrete.

Il “Centro Studi Chiaramontani” continua a essere un faro di speranza e di impegno per la tutela del nostro patrimonio, ricordandoci che ognuno di noi ha un ruolo da svolgere nella salvaguardia della bellezza che ci circonda.