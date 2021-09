Uno spot per dare voce agli “ultimi” del mondo

Roma, 27 settembre 2021 – È uscito lo spot “The Last Twenty”, ideato e diretto da Angelo Maria Sferrazza, al montaggio Ignazio Di Gerlando (Click Photo Studio) con la voce di Ira Frontén; voluto da Dino Angelaccio del Comitato The Last Twenty e da Giovanni Bernabei della Vises Onlus. Presentato e proiettato nella tappa romana del meeting itinerante, presso la Macro Area di Lettere e Filosofia dell’Università Tor Vergata, dà voce ai 20 paesi “impoveriti” nel mondo.

Alla sua prima edizione, ha visto un’ampia partecipazione delle comunità di questi paesi e di esperti, che si sono confrontati sul tema dell’insicurezza alimentare, della povertà, della fame, della condizione delle donne, analizzando le cause dell’impoverimento e i percorsi per uscirne, dal punto di vista degli “ultimi”.

Le tappe dell’evento hanno toccato un po’ tutta l’Italia e si concluderanno a Santa Maria di Leuca il 24 e 25 ottobre con la stesura di un documento da presentare nelle sedi internazionali.

Link allo spot: https://youtu.be/qYDcZQ-4fY4 Link al sito ufficiale: https://thelast20.org