“Upgrade – Visioni Fuori Luogo”: al CinemaFly di Licata, protagonisti gli studenti

Grande partecipazione al CinemaFly di Licata per l’evento conclusivo del progetto “Upgrade – Visioni fuori luogo”, finanziato dal programma Cinema per la Scuola, promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Il progetto ha coinvolto le studentesse e gli studenti dell’Istituto Odierna di Palma di Montechiaro, accompagnandoli in un percorso innovativo di educazione al linguaggio cinematografico, audiovisivo e alle nuove tecnologie. Attraverso proiezioni, laboratori e attività immersive, i ragazzi hanno potuto sperimentare strumenti creativi come la realtà virtuale e il gaming, sviluppando competenze narrative e digitali. L’evento, organizzato dall’Istituto in collaborazione con i partner tecnici WellSee Srl – Società di Produzione Cinematografica e Way Experience, ha visto la partecipazione della dirigente scolastica Annalia Todero, del responsabile di WellSee, Antonino Moscatt, e del responsabile di Way Experience, Marco Pizzoni, oltre a numerosi genitori, docenti e studenti.

Nel corso della mattinata sono stati presentati due risultati concreti del progetto: Il cortodocumentario “Palma con i nostri occhi”, realizzato interamente dagli studenti, che racconta il territorio dal loro punto di vista; Un videogioco in realtà virtuale, sviluppato durante i laboratori, che ha permesso ai ragazzi di applicare creatività e competenze tecnologiche. Un’esperienza intensa e coinvolgente che ha messo in luce il valore della scuola come luogo di crescita, innovazione e partecipazione attiva.