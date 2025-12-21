Uscito il nuovo saggio di Michele Vaccaro Il Torquato Tasso di Vincenzo Navarro. Analisi e commento

Un’opera che riscopre uno dei più grandi e prolificiletterati siciliani dell’Ottocento

È appena arrivato in libreria Il Torquato Tasso di Vincenzo Navarro. Analisi e commento, il nuovo saggio di Michele Vaccaro, pubblicato da Salvatore Estero Editore. Un’opera che nasce dal desiderio di riportare alla luce la complessa figura di Vincenzo Navarro (1800-1867), colmando un vuoto negli studi sulla letteratura siciliana, e si propone, altresì, di restituirgli dignità letteraria, critica e storica. Il Navarro, spesso vittima di pregiudizi interpretativi e per lungo tempo dimenticato, caso emblematico di un “abbaglio collettivo”, fu poeta, prosatore, filosofo e politico dell’Ottocento isolano, prolifico quanto ingiustamente marginalizzato dalla manualistica e dalla critica ufficiale. Autore colto e raffinato, liberale, filantropo, massone, convinto antiborbonico, fu un intellettuale eclettico che creò alcuni generi letterari, raccolse canti popolari, “vero antesignano” in Sicilia, e si cimentò con straordinaria versatilità in tante opere, in versi e in prosa. La maggior parte della sua sterminata produzione è da ascrivere al movimento arcadico-romantico.

Vaccaro, che restituisce voce e centralità a uno scrittore che merita di essere letto e studiato in profondità, getta, nel contempo, nuova luce su una stagione culturale ricca ma spesso trascurata, e lo fa con scrupolo e rigore scientifico mettendo anche in discussione tesi, posizioni paradigmatichee stereotipi ormai consolidati nel tempo.



La parte più interessante del volume, costituito da cento intense pagine, è quando il Vaccaro compie una profonda analisi critica, sintattica, retorica, metrica del poema, eminentemente lirico, del Navarro, intitolato Il Torquato Tasso (Palermo, 1845) e articolato in sei canti, per un totale di 372 ottave (2.976 versi). L’interpretazione è condotta con equilibrio, senza idealizzazioni, secondo la prospettiva ermeneutica evocata da Hans-Georg Gadamer, uno dei maggiori esponenti dell’esegesi novecentesca. In tal senso, il Vaccaro scrive che per interpretare un testo «bisogna saperlo ascoltare, farlo parlare, capire il significato letterale, stabilire con esso un legame». L’esegesi che il Vaccaro compie, lo rivela lui stesso, «è affrontata da un angolo prospettico che non travalica il ristretto ambito storico-letterario, si serve delle linee metodologiche semplici per definire e commentare il poema: pone la disamina nelle sue linee essenziali; fa uso di una sostanziale documentazione verificabile, edita e inedita; distingue dicta e facta; descrive gli aspetti contenutistici formali; le norme operative, le tecniche metriche, retoriche, stilistiche; studia il poema e cerca di comprenderlo nel suo insieme e nelle sue parti, nella sua genesi e nella sua elaborazione, nella sua unità e nella sua varietà. Lo storicizza, per quanto possibile, ossia lo mette in relazione con le vicende storiche e culturali dello spazio e del tempo: lo inserisce sul piano sincronico, rispetto al tempo in cui è stato prodotto e, sul piano diacronico, rispetto alle tappe della sua successiva efficacia fino ad arrivare a oggi». Offre, infine, un giudizio critico complessivo del suo valore poetico, pur cosciente che la soggettività della sua interpretazione, della sua esplicitazione può suscitare un plausibile scetticismo. In parole povere, il suo studio intende far con pacatezza il punto delle conoscenze sull’argomento, intrecciando la produzione letteraria disponibile e i risultati delle sue ricerche. Evidentemente, non è neanche ipotizzabile che lo sia, ma senza alcuna pretesa di esaustività. Dalle pagine critiche del Vaccaro emerge un ritratto multiforme del letterato di origine riberese, che alterna pagine di forte intensità poetica a momenti appesantiti da magniloquenza, dal particolare uso dell’enjambement, da scelte linguistiche costruite sull’impiego di eccessivi arcaismi, sulle tassiane “parole pellegrine” e su un ricco ventaglio di figure retoriche.

