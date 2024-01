Utilizzazione 2500 idonei delle graduatorie Cpi per assunzione nei vari Enti. Approvata all’Ars mozione M5S

Approvata oggi all’Ars una mozione del M5S che impegna il governo Schifani a porre in essere ogni sforzo utile affinché si proceda con lo scorrimento delle graduatorie per procedere all’assunzione nei prossimi anni dei 2500 idonei al concorso per i centri per l’impiego (1600 istruttori amministrativi contabili e 900 operatori mercato del lavoro) nei vari enti, Comuni, e anche tribunali siciliani, (previa apposita stipula di accordo tra la Regione e il Ministero della Giustizia) .

“Si tratta di graduatorie frutto di un pubblico concorso – dice Antonio De Luca, primo firmatario della mozione – la cui utilizzazione darebbe speranze a tanti giovani e respiro ai Comuni, alle prese con la cronica carenza di personale, che risparmierebbero pure tempo e soldi. Le graduatorie potrebbero essere utilizzate per il cosiddetto turn- over, inserendo tale possibilità nella prossima legge di stabilità”