Vaccino anti-Covid ai fragili, accesso alle prenotazione per molti impossibile. M5S: “Non riconosciute alcune patologie e codici di esenzione, Musumeci intervenga”

È caos per la prenotazione del vaccino di parecchi siciliani appartenenti alle cosiddette categorie fragili.

“Molte patologie e i relativi codici di esenzione – affermano i deputati regionali del M5S all’Ars, Francesco Cappello, Antonio De Luca, Salvatore Siragusa e Giorgio Pasqua, componenti delle commissione Salute dell’Ars – non vengono riconosciuti dal sistema, ed accedere agli hub vaccinali diventa quindi impossibile per numerosi cittadini”.

“Quotidianamente – dicono i portavoce 5stelle – ci arrivano segnalazioni in tal senso, che presumiamo arrivino anche a chi dovrebbe intervenire per porre rimedio, é inammissibile che questi cittadini paghino la decapitazione dei vertici dell’assessorato regionale. Il presidente delle Regione Musumeci, nonché assessore alla Salute e commissario per l’emergenza Covid, intervenga subito”.