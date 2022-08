Valle dei Templi. Grande successo per i Pink Floyd Legend ad Agrigento (VIDEO)

I Pink Floyd Legend, dopo essersi esibiti negli ultimi due settimane davanti a più di 30000 spettatori, ieri sera si sono esibiti per la prima volta ad Agrigento, nel cuore della Valle dei Templi.

La band, oggi riconosciuta da pubblico e critica come il gruppo italiano che rende il miglior omaggio alla musica dei Pink Floyd, ha dedicato il repertorio della serata al capolavoro assoluto della famosissima band inglese, “Atom Heart Mother”, il quinto album pubblicato nel 1970 ed il primo del gruppo ad arrivare al n°1 in Gran Bretagna. Nelle due ore e mezzo di concerto, oltre a Dark Side, i PFL hanno riproposti tutti i più grandi successi della band inglese, uniti alla fedeltà degli arrangiamenti, ai video dell’epoca proiettati su schermo circolare di 5 metri, agli oggetti di scena, ricreano quel senso di spettacolo totale per vivere un’indimenticabile “Floyd Experience”.

La prossima data del tour dei Pink Floyd Legend, per chi si fosse perso la serata, questa sera ore 21:00 a ZAFFERANA ETNEA – Anfiteatro Falcone e Borsellino.

Qui sotto il video: