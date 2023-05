Valle dei Templi. La lezione di Papa Giovanni Paolo II ai mafiosi risuona ancora oggi: migliaia di studenti in cammino per la legalità

30 anni dopo l’appello di Wojtyla ai mafiosi, migliaia di studenti si uniscono per la legalità presso la Valle dei Templi.

Questa mattina, migliaia di studenti provenienti da tutta la provincia si sono riuniti presso la Valle dei Templi per un evento commemorativo molto speciale. Esattamente 30 anni fa, il 9 maggio 1993, Papa Giovanni Paolo II concluse la sua visita pastorale in Sicilia con un appello straordinario ai mafiosi, invitandoli a convertirsi e ad abbandonare la loro vita criminale.



Oggi, i giovani siciliani hanno voluto onorare quell’appello e sottolineare l’importanza della legalità nella società italiana. Sotto il Tempio di Giunone, i partecipanti hanno ascoltato discorsi commoventi sul tema della lotta alla criminalità organizzata e hanno promesso di impegnarsi per la giustizia e la verità.



L’evento “Studenti in cammino per la legalità” ha dimostrato che il messaggio di Papa Giovanni Paolo II non è stato dimenticato e che i giovani italiani sono impegnati a costruire un futuro migliore per il loro paese. Mentre la Valle dei Templi risuonava di applausi e slogan di sostegno, è stato evidente che la lotta per la giustizia e la verità continua, e che la nuova generazione è pronta a prenderne le redini.