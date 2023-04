Vandali distruggono vasi decorativi sul lungomare di San Leone ad Agrigento” “Associazione MareAmico denuncia il fatto

Il lungomare di San Leone, nel territorio di Agrigento, è stato nuovamente oggetto di atti vandalici. Ignoti hanno distrutto diversi vasi decorativi posti lungo la passeggiata al mare, danneggiando il decoro pubblico e l’immagine della città. Purtroppo, non è la prima volta che accade: nel dicembre 2020 un uomo con una spranga distrusse quasi tutti i vasi, suscitando l’indignazione della comunità locale e della stampa nazionale.

L’associazione ambientalista “MareAmico Agrigento” ha denunciato il fatto, auspicando che le autorità competenti possano individuare i responsabili e farli pagare per il danno causato. Ma non basta: serve anche uno scatto d’orgoglio dei cittadini onesti, che devono ribellarsi a questi gesti incomprensibili e mettere al bando chiunque danneggi la città o abbandoni rifiuti in ogni dove.

Agrigento ha recentemente ottenuto il titolo di Capitale della Cultura per il 2025, un riconoscimento importante che la città deve difendere e valorizzare. Per farlo, serve l’impegno di tutti: amministratori, forze dell’ordine, associazioni e cittadini. Bisogna fare in modo che Agrigento diventi un modello di città sostenibile, dove il rispetto dell’ambiente e del patrimonio culturale sia un valore condiviso da tutti. L’episodio dei vasi distrutti sul lungomare di San Leone è solo un esempio di quanto sia importante agire in tal senso. Occorre una maggiore attenzione e sorveglianza da parte delle autorità, ma anche una maggiore responsabilità da parte dei cittadini, che devono sentirsi parte integrante della comunità e difendere il bene comune. Solo così Agrigento potrà diventare una città migliore, dove la bellezza e la cultura siano patrimonio di tutti e non solo di pochi.