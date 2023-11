Verso il futuro: Il comitato San Calogero spalanca le porte all’entusiasmo giovanile

Successo e prospettive: La festa di San Calogero di Favara 2023

Nella riunione del 6 novembre 2023, i membri del comitato della festa di San Calogero di Favara si sono riuniti per riflettere sull’edizione appena trascorsa, celebrata con devozione e partecipazione straordinaria. Il presidente del comitato ha sottolineato che, tra liturgie eucaristiche, processioni e catechesi, la festa di San Calogero ha mantenuto salda la sua vera essenza. È stata un’occasione per ricordare e celebrare la fede che unisce la comunità.

Giovanni Giglia, componente del comitato, ha espresso la sua gratitudine ai numerosi fedeli, provenienti anche dai paesi limitrofi, che hanno presieduto con fervore tutti gli eventi religiosi. I numeri positivi registrati quest’anno forniscono una solida base su cui costruire per l’edizione del prossimo anno. Secondo Giglia, il successo ottenuto deve essere il trampolino di lancio per trasformare la festa di San Calogero in un vero polo di religione diffusa sul territorio, coinvolgendo altri paesi limitrofi. L’obiettivo è ampliare l’orizzonte spirituale, rendendo la festa non solo un momento di devozione, ma anche di gioia e divertimento.

Guardando al futuro, il comitato è determinato a lavorare instancabilmente affinché l’edizione successiva non solo mantenga la componente spirituale, ma includa anche aspetti ludici e di intrattenimento. L’idea è di creare un evento che possa coinvolgere e appassionare un pubblico ancora più ampio. Inoltre, il comitato ha annunciato la disponibilità ad accogliere nuovi membri, invitando giovani appassionati e motivati a unirsi all’associazione. L’obiettivo è coinvolgere una generazione più ampia nella pianificazione e nell’organizzazione della festa, portando nuova energia e idee fresche.

La festa di San Calogero si presenta quindi come un punto di incontro tra tradizione e innovazione, devozione e divertimento, con il comitato che guarda avanti con entusiasmo all’edizione del prossimo anno, pronti a rendere questa celebrazione un ancor più significativo momento di unione e festa per l’intera comunità.