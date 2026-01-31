Viabilità a Favara, Pitruzzella: “Situazione critica, servono interventi urgenti”

Il consigliere comunale Alessandro Pitruzzella interviene con un comunicato stampa per richiamare l’attenzione su una situazione ormai evidente a tutti. Le recenti piogge hanno peggiorato condizioni già fragili, mettendo in difficoltà la viabilità urbana e periferica di Favara. Una problematica che non riguarda solo il decoro, ma soprattutto la sicurezza e la vita quotidiana dei cittadini. Nella nota che segue, Pitruzzella chiede interventi concreti e una strategia chiara per reperire risorse e avviare soluzioni strutturali non più rinviabili.

“Le abbondanti e persistenti piogge che hanno interessato il nostro territorio nelle ultime settimane hanno aggravato in maniera significativa lo stato della viabilità nel Comune di Favara, già da tempo caratterizzata da criticità strutturali. Numerose strade cittadine e periferiche presentano condizioni di degrado tali da mettere a rischio la sicurezza di automobilisti, pedoni e residenti, rendendo difficoltosa la normale circolazione e compromettendo la qualità della vita dei cittadini.

Buche profonde, dissesti del manto stradale e problemi di drenaggio delle acque piovane sono ormai sotto gli occhi di tutti e richiedono interventi urgenti e non più rinviabili.

In qualità di consigliere comunale, ritengo fondamentale avviare con determinazione un percorso volto alla ricerca di finanziamenti sia a livello regionale che nazionale, intercettando bandi e fondi dedicati alla manutenzione straordinaria delle infrastrutture viarie. Solo attraverso una sinergia tra istituzioni e una progettazione adeguata sarà possibile ottenere le risorse necessarie per intervenire in modo strutturale ed efficace.

Investire sulla viabilità significa investire sulla sicurezza, sullo sviluppo e sul futuro della nostra comunità. È il momento di agire, con responsabilità e visione, per restituire ai cittadini una città più sicura e vivibile.”