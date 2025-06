(VIDEO) Agrigento, piazzale Vittorio Emanuele: esplode una condotta idrica, traffico in tilt e strada chiusa

Nella tarda mattinata, una condotta idrica è scoppiata in piazzale Vittorio Emanuele, proprio davanti alla questura e alla sede centrale delle Poste. L’acqua ha invaso la strada come un fiume, sollevando una grossa porzione di asfalto. Il rischio più serio è che il terreno possa cedere. I primi a intervenire sono stati gli agenti di polizia, impegnati a regolare la viabilità e garantire la sicurezza. La zona è stata subito chiusa e transennata. Il traffico è andato in tilt, con lunghe code e disagi in tutta l’area centrale. Il guasto è avvenuto in un orario di punta, quando l’area è molto trafficata: pedoni, mezzi pubblici, auto. Gli autobus, diretti alla vicina fermata, sono rimasti bloccati. Sul posto anche la protezione civile. Presente il direttore generale di Aica, Claudio Guarneri, per seguire da vicino le operazioni. Si attende ora la valutazione tecnica per capire l’entità del danno e i tempi di ripristino.