(VIDEO) Favara celebra la stabilizzazione di 284 lavoratori: un traguardo atteso da decenni

Questa mattina, presso il Teatro Comunale San Francesco, 233 precari e 51 Asu del Comune di Favara hanno firmato i loro contratti a tempo indeterminato, in un giorno carico di emozione e significato. Un traguardo atteso da oltre 35 anni, che segna la fine di un lungo periodo di incertezza lavorativa. È stato particolarmente toccante vedere figli e nipoti intenti a fotografare genitori e nonni mentre firmavano, un’immagine che ribalta il consueto ordine generazionale, poiché di solito sono i più giovani a firmare per primi i contratti stabili. L’evento ha rappresentato il culmine di un percorso lungo e complesso, reso possibile grazie all’impegno dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonio Palumbo. Tra le autorità presenti, il vice sindaco Emanuele Schembri, il presidente del Consiglio comunale Miriam Mignemi, gli assessori Angelo Airo Farulla e Carmen Lo Presti, il dirigente comunale Giacomo Sorce e l’onorevole Calogero Pisano, insieme al segretario della Cisl Salvatore Parello e al segretario del CSA Vincenzo Lo Re. Molti cittadini hanno voluto essere parte di questo momento storico, sottolineando l’importanza dell’evento per l’intera comunità. La stabilizzazione di questi lavoratori arriva dopo decenni di rinvii, promesse non mantenute e ritardi cronici. L’Amministrazione Palumbo ha affrontato la questione con determinazione, lavorando per riequilibrare i bilanci comunali e avviando un dialogo costruttivo con le istituzioni regionali e nazionali.



Questo impegno ha portato a un risultato che in passato sembrava impossibile. “Abbiamo lavorato con serietà e impegno per risolvere una situazione che si protraeva da troppo tempo,” ha dichiarato il sindaco Antonio Palumbo. “Oggi siamo orgogliosi di aver dato una risposta concreta a queste famiglie, offrendo loro stabilità e serenità. È il modo migliore per augurare loro un buon Natale.” Questo risultato non è solo un momento di celebrazione per i lavoratori coinvolti, ma rappresenta anche un segnale di speranza per tutta la città di Favara. La stabilità di questi dipendenti aiuterà a migliorare i servizi pubblici, rafforzando la fiducia nelle istituzioni locali. Il Teatro San Francesco, palcoscenico di questo evento, si è trasformato in un simbolo di rinascita e speranza, offrendo a molte famiglie non solo un contratto, ma anche dignità e un futuro più sereno. Un Natale che quest’anno porta con sé più di un semplice regalo: porta la realizzazione di un sogno atteso da troppo tempo.