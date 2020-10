(VIDEO)-Favara. Nuovo assessore comunale. Il sindaco Anna Alba questa mattina ha nominato Adriano Varisano.

Nuovo assessore per il Comune di Favara, che segue la nomina di Leonardo Caramazza avvenuto lunedì scorso. Il sindaco Anna Alba, dopo la revoca dell’assessore comunale Gianluca Caramazza, ha continuato il completamento della giunta comunale e questa mattina ha nominato Adriano Varisano, trentanovenne di Favara. Il nuovo assessore, il decimo dall’inizio della giunta Alba, con alle spalle anni di esperienza politica come assessore della provincia di Agrigento e come esperto esterno in organizzazione e promozione di eventi e spettacoli, al comune di Favara, ha sempre dimostrato serietà e compostezza sul lavoro svolto.

Al neo componente dell’esecutivo comunale, che nei prossimi giorni riceverà le deleghe, la Redazione di Favaraweb gli augura buon lavoro.