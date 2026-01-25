(Video) Grande partecipazione all’inaugurazione della mostra di Davide Fiorino

Ieri, a Palazzo Bellacera di Comitini, si è svolta l’inaugurazione della mostra personale dell’artista Davide Fiorino, dal titolo “Uniti nella solitudine”, visitabile fino al 31 gennaio. All’evento erano presenti il pittore e critico d’arte Mark Art, il vicesindaco di Comitini Teresa Delisi e numerosi cittadini. Un momento intenso ed emozionante, reso ancora più significativo dalle parole di Mark Art e dallo stesso Fiorino, che hanno accompagnato il pubblico nella lettura delle opere e nel significato profondo del percorso artistico proposto. Le tele esposte raccontano un viaggio interiore fatto di segni, colori e forme in dialogo tra loro. Quadri che parlano di distanza ma anche di legami, di isolamento ma mai di chiusura. La solitudine, nelle opere di Fiorino, non è assenza, ma uno spazio abitato e condiviso, attraversato da emozioni comuni. Il linguaggio è astratto e deciso, con colori forti e geometrie che sembrano cercarsi e respingersi, lasciando allo spettatore piena libertà di interpretazione. La mostra rientra nel calendario culturale promosso dal Comune di Comitini, che continua a valorizzare Palazzo Bellacera come luogo di arte e confronto. “Uniti nella solitudine” resta un invito a fermarsi, osservare e riconoscersi, anche nei momenti in cui ci si sente soli.