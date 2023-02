(VIDEO)-Incidente stradale ad Agrigento, in via Imera: fortunatamente senza feriti

Spettacolare incidente ad Agrigento, in via Imera, nei pressi dell’incrocio che immette sul ponte in direzione Fontanelle, sulla strada statale 189. Fortunatamente non vi sono feriti, ma entrambe le auto coinvolte sono quasi del tutto distrutte. Impatto violento tra una Audi e una Fiat Panda, con quest’ultima che ha perso perfino le due ruote posteriori. L’Audi, invece, ha perso anche pezzi del motore. Sul posto, per i rilievi di rito, gli agenti della Polizia locale di Agrigento.