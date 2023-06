Video integrale del saggio dell’A.S.D. CrasyDanceStudio presso il Teatro Regina Margherita di Racalmuto

Guarda ora il video integrale del 18° saggio dell’A.S.D. CrazyDanceStudio!

Condividiamo con voi il video completo dello straordinario 18° saggio presso il Teatro Regina Margherita di Racalmuto, tenutosi il 25 giugno 2023. È stato un evento spettacolare che ha raccolto mesi di duro lavoro, passione e impegno da parte dei talentuosi ballerini. In questo video potrete rivivere ogni momento magico, ogni movimento sincronizzato e ogni emozione intensa che ha reso questa serata indimenticabile. Non dimenticate di condividere questo video con i vostri amici e familiari, perché l’arte della danza merita di essere apprezzata da tutti. Grazie per il vostro continuo sostegno e per aver reso possibile questo incredibile saggio!