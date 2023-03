(VIDEO) L’ultimo saluto a Davide Licata: la chiesa gremita di persone per accompagnare il giovane alla sua ultima dimora

La comunità si è riunita oggi per accompagnare il giovane Davide Licata alla sua ultima dimora, dopo la tragica scomparsa avvenuta la scorsa settimana durante un allenamento di basket. La chiesa di S.S Apostoli Pietro e Paolo è stata gremita di persone, amici, parenti, conoscenti e tanti membri della comunità che hanno voluto dare l’ultimo saluto al giovane.

La messa è stata aperta con un canto, commovente e toccante, che ha fatto scendere le lacrime a molti presenti. A dare inizio alla messa Don Calogero Lo Bello che ha pronunciato delle parole di conforto e vicario Don Giuseppe Cumbo ha offerto la sua preghiera, condividendo il dolore di tutta la comunità. Sulla bara bianca di Davide, una maglia con il numero 24, il numero che amava portare durante le sue partite di basket, è stata posta come omaggio. Gli amici di Davide, inconsolabili per la sua prematura scomparsa, hanno voluto partecipare attivamente al rito funebre, rendendo omaggio all’amico con un ultimo saluto. Tra i presenti anche l’amministratore comunale con il sindaco Antonio Palumbo, il presidente del consiglio Miriam Mignemi, assessori e consiglieri, tutti presenti per testimoniare il loro affetto e vicinanza alla famiglia di Davide.



Al termine del rito funebre, la chiesa è stata pervasa da un lungo applauso di conforto. Un ultimo gesto di affetto e solidarietà per Davide e per la sua famiglia, che ha saputo commuovere tutti i presenti. Un momento intenso e toccante, che ha dimostrato ancora una volta come l’amore e la solidarietà possano unire la comunità in momenti di dolore e difficoltà. Davide Licata era un giovane amato e rispettato da tutti, e la sua perdita ha lasciato un vuoto incolmabile. Ma il ricordo di Davide e del suo sorriso contagioso rimarrà sempre vivo nei cuori di chi lo ha conosciuto e amato.

All’uscita della chiesa, gli amici di Davide hanno voluto rendere omaggio al loro amico con un gesto simbolico e toccante. Hanno fatto volare palloncini bianchi, simbolo di pace e speranza, in memoria di Davide e in segno di affetto e solidarietà per la sua famiglia. Un gesto che ha commosso tutti i presenti e che ha dimostrato ancora una volta quanto fosse amato e rispettato dalla sua comunità.

Ora, la comunità intera si stringe attorno alla famiglia Licata, offrendo loro il proprio supporto e conforto in questo difficile momento. La memoria di Davide rimarrà indelebile, un esempio di forza e coraggio per tutti coloro che l’hanno conosciuto.

Davide era un giovane talentuoso, sempre sorridente e amato da tutti. La sua perdita è stata un duro colpo per la comunità, ma l’amore e la memoria di Davide rimarranno sempre vivi nei cuori di tutti coloro che lo hanno conosciuto.