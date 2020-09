(VIDEO) Possesso palla e partitella, l’allenamento della Pro Favara in vista della Cus Palermo 

Il Pro Favara prosegue la preparazione verso la prima gara di campionato della stagione 2020/21 in programma il 20 settembre alle ore 15:30 contro il Cus Palermo: ieri la squadra del tecnico Cavallo si è allenata allo stadio Bruccoleri, dove al termine della seduta ha disputato una partitella in famiglia per affinare schemi e tattica.

Il mister Luca Cavallo, oltre ai tanti gol, ha osservato la crescita atletica di tutto il gruppo, che sul piano fisico si sta progressivamente avvicinando agli standard previsti.