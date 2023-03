(Video) Protesta contro l’installazione di antenna Vodafone a Favara: cittadini e istituti scolastici si mobilitano

Questa mattina, a Favara, si è tenuto un momento di raccoglimento organizzato dal Comitato Cittadino contro l’installazione dell’antenna Vodafone nei pressi del sito dove si prevede di installare l’antenna. L’evento simbolico è stato organizzato per dimostrare che la città di Favara respinge l’idea di installare l’antenna in un centro densamente popolato, specialmente in prossimità di scuole e luoghi frequentati da giovani e giovanissimi.

All’evento erano presenti diverse persone, tra cui il consigliere comunale Pasquale Cucchiara, il presidente dell’associazione LiberArci Vincenzo Cassaro, il professore Giuseppe Alonge, l’istituto Gaetano Guarino, una rappresentanza del liceo Martin Luther King e la scuola dell’infanzia paritaria “Club dei piccoli”. La partecipazione di queste persone dimostra che c’è una forte opposizione alla costruzione dell’antenna e che ci sono preoccupazioni per la salute pubblica e la sicurezza dei giovani e dei giovanissimi.

