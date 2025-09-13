(VIDEO)Akragas nel girone D di Promozione: prime sfide e commenti della dirigenza

Come è ormai noto, l’Akragas SLP è stata ufficialmente inserita nel girone D del campionato di Promozione. Una scelta che comporta trasferte lunghe e impegnative, ma che non spaventa la società biancazzurra, pronta ad affrontare con determinazione questa nuova avventura. Il primo impegno ufficiale è già alle porte: domenica 21 settembre i biancazzurri scenderanno in campo per la Coppa Italia di Promozione, con la gara d’andata ad Aragona. Il match di ritorno si giocherà invece mercoledì 1 ottobre allo stadio Esseneto. Per quanto riguarda il campionato, la partenza è fissata per domenica 28 settembre, anche se il calendario non è stato ancora ufficializzato.

La dirigenza biancazzurra – con il direttore generale Giancarlo Rosato, il direttore sportivo Tino Longo e l’allenatore Seby Catania – ha accolto con entusiasmo e soddisfazione la notizia del ripescaggio e dell’inserimento nel girone D, sottolineando come la squadra sia pronta a misurarsi con avversari di tradizione e campi difficili.