(Video)Anziano ferito a Favara: Elisoccorso giunge in città per soccorso urgente

I soccorsi sono stati prontamente allertati e sono giunti sul posto numerose pattuglie dei Carabinieri, ambulanze del 118 e perfino un elisoccorso, atterrando alla fine di via Capitano Callea. Secondo le prime informazioni raccolte, l’uomo si è sparato alla testa, riportando gravi ferite. I sanitari intervenuti sul luogo hanno prontamente soccorso l’anziano, dedicando tutti i loro sforzi per stabilizzarlo e trasportarlo in ospedale. L’elisoccorso, sollevandosi dalla base di Caltanissetta, ha rapidamente raggiunto Favara per fornire un supporto essenziale in situazioni di emergenza. Tuttavia, al momento non è stato reso noto a quale ospedale il pensionato sarà trasportato per ricevere ulteriori cure e trattamenti medici.

Il luogo dell’incidente, nei pressi del supermercato MD di Favara, ha attirato l’attenzione dei media e dei curiosi, ma le informazioni disponibili erano contraddittorie e frammentarie durante le prime fasi dell’evento. Ciò ha contribuito a diffondere l’incertezza tra i residenti, aumentando la preoccupazione per la situazione. Notizia in aggiornamento!