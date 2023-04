(VIDEO)Auto d’epoca e dolci artigianali: un connubio perfetto a Favara durante la sagra dell’Agnello Pasquale

La bellezza delle auto d’epoca si è sposata alla bontà del dolce tipico di Favara in una giornata all’insegna della passione per i motori e per la tradizione culinaria locale. Oggi, nell’ultima mattinata della sagra dell’Agnello Pasquale, si è tenuto un imperdibile raduno di auto d’epoca in Piazza Cavour a Favara, con la partecipazione del prestigioso “Veteran Car Club Panormus Giro di Sicilia” e a cura del Club “Epocar dei Templi”. Gli appassionati di motori hanno avuto l’opportunità di ammirare splendidi esemplari del passato e di scambiare idee e opinioni con altri appassionati. Ma la giornata non è stata solo dedicata ai motori, presso il suggestivo castello Chiaramonte si è tenuta una performance e degustazione del dolce tipico di Favara, “L’Agnello Pasquale”, a cura dell’associazione “Nzemmula” e dell’associazione “Cuochi e pasticcieri di Agrigento”, dove i partecipanti hanno potuto apprezzare la bontà di questo dolce fatto con mandorle e cuore di pistacchio. L’evento ha visto la presenza del sindaco di Favara Antonio Palumbo, l’assessore Angelo Airo Farulla e parte della cittadinanza, e ha visto l’intervento di importanti personalità tra cui il presidente provinciale dell’associazione “Cuochi e pasticceri Salvatore Schifano”, Giovanni Chianetta, il docente dell’istituto IPSSEOA “G. Ambrosini” di Favara, Giuseppe Moscato, il presidente dell’associazione “Nzemmula”, Angelo Varisano e Mirta Ambrosini figlia dell’illustro Gaspare Ambrosini.

