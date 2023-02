(VIDEO)Castello Chiaramonte di Favara. Si è parlato di sana alimentazione, strumento di prevenzione della nostra salute

Oggi, in una collaborazione tra il Comune di Favara, l’Associazione Favara per il Futuro e l’Associazione Nzemmula, si è svolto un importante evento presso il Castello Chiaramonte di Favara. L’evento si è concentrato sulla promozione di una sana alimentazione come strumento di prevenzione della salute, con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità sulla scelta di un’alimentazione equilibrata e salutare.

La conferenza ha visto la partecipazione di importanti personalità del territorio, tra cui il presidente del Consiglio Comunale Miriam Mignemi, il vice sindaco Antonio Liotta, il presidente dell’Associazione Favara per il Futuro Diego Giglia, il professore Giovanni Chianetta presidente provinciale dell’associazione “Salvatore Schifano”, il celebre chef Giuseppe Moscato, i moderatori Angelo Varisano presidente dell’associazione Nzemmula e Alessandro Pitruzzella consigliere comunale e consigliere regionale Ordine Biologi Sicilia.

L’evento ha visto la partecipazione attiva della cittadinanza, che ha potuto porre domande e interagire con gli ospiti in merito al tema dell’alimentazione sana e della prevenzione della salute.

Durante l’evento sono stati affrontati temi importanti come l’importanza di una dieta equilibrata e varia, il ruolo degli alimenti nella prevenzione di malattie come il diabete, le malattie cardiovascolari e l’obesità, e le strategie per fare scelte alimentari consapevoli.

Il professore Giovanni Chianetta ha sottolineato l’importanza di una corretta educazione alimentare fin dalla tenera età, mentre la Dr.ssa Genny Palumbo ha proposto interessanti soluzioni per una dieta sana e gustosa. Il presidente del consiglio Miriam Mignemi ha dichiarato che l’evento è stato un importante passo verso una maggiore consapevolezza dell’importanza dell’alimentazione per la nostra salute e che il Comune di Favara è impegnato a promuovere attivamente scelte alimentari sane e consapevoli. L’evento si è concluso con una degustazione di prodotti locali, mandorle, cioccolatini fondenti e spremuta di sugo di arancia offerti dall’istituto Gaspare Ambrosini di Favara, come esempio di una dieta sana, gustosa e sostenibile. In conclusione, l’evento si è rivelato un importante momento di confronto e di sensibilizzazione sulla sana alimentazione come strumento di prevenzione della salute, con l’obiettivo di promuovere stili di vita più sani e sostenibili per tutta la comunità di Favara e non solo.