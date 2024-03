(VIDEO)Favara celebra la festa di San Giuseppe: Tradizioni, gusto e devozione per giorno 19 marzo

L’Associazione Culturale S. Giuseppe e l’Istituto Alberghiero G. Ambrosini, con il patrocinio del Comune di Favara, stanno organizzando una giornata speciale in onore di San Giuseppe per il 19 marzo 2024.

La città di Favara si prepara ad accogliere la Festa di San Giuseppe, un evento che celebra la tradizione, la gastronomia e il folclore locale. Organizzata dall’Associazione Culturale S. Giuseppe, in collaborazione con l’Istituto Alberghiero G. Ambrosini e con il patrocinio del Comune di Favara, la giornata promette di essere ricca di emozioni e delizie culinarie. La mattinata avrà inizio con una solenne celebrazione della santa messa alle ore 10:00 presso la Chiesa Madre, seguita dai preparativi per la tradizionale minestrata in piazza Cavour. Quest’anno, un tocco speciale è riservato a coloro che non possono contribuire con una minestra, ma desiderano ricevere la benedizione in segno di gratitudine. L’Istituto Alberghiero Gaspare Ambrosini di Favara ha organizzato una “Minestra di San Giuseppe Dedicata” per coinvolgere ogni membro della comunità. Successivamente, verranno realizzate le deliziose “Zeppole di San Giuseppe”, un dolce antico che rappresenta una vera e propria prelibatezza gastronomica. In collaborazione con i pasticceri locali di Favara, i partecipanti potranno gustare questa specialità tradizionale che incarna il sapore autentico della città.

La tradizione culinaria continuerà con la “Benedizione dei Pani di San Giuseppe”, un momento sacro che coinvolgerà i panifici di Favara, contribuendo a valorizzare l’importanza del cibo nella cultura locale. La serata prevede un programma coinvolgente, con la Santa Messa alle ore 19:00 seguita dalla Benedizione e Degustazione di Minestra e Zeppole alle ore 20:00. La giornata sarà animata dai Tamburinara e dal Gruppo Folkloristico “Fabaria Folk”, che contribuiranno a creare un’atmosfera festosa e coinvolgente. La Festa di San Giuseppe a Favara rappresenta un’occasione unica per unirsi in comunità, celebrare le tradizioni radicate nel passato e gustare le prelibatezze culinarie che caratterizzano questa affascinante città siciliana. Tutti sono invitati a partecipare a questa giornata speciale, ricca di momenti di condivisione e autenticità.