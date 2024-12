(VIDEO)Favara celebra memoria e talento: premiati i vincitori del concorso “Un Eroe come compagno di banco – In classe con Calogero Marrone”

Questa mattina, il Castello Chiaramonte di Favara ha ospitato la Cerimonia di Premiazione del Concorso Regionale “Un Eroe come compagno di banco – In classe con Calogero Marrone”. L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Culturale Calogero Marrone in collaborazione con il Comune di Favara, ha visto la partecipazione di molti cittadini e studenti, riuniti nella suggestiva Sala del Collare per celebrare i valori della memoria storica e dell’impegno civile. L’evento è stato condotto dalla professoressa Gabriella Bruccoleri, membro della commissione giudicatrice, che includeva il sindaco di Favara e presidente della Fondazione Antonio Palumbo, il vicepresidente Rosario Manganella e i membri Rossana Florio, Salvatore Pirrera, Giuseppe Scuderi e Simone De Marco. Durante la manifestazione, le performance artistiche di Lia Rocco e Claudia Rizzo, insieme alle esibizioni degli studenti del Liceo Musicale “Empedocle” di Agrigento, hanno arricchito il programma, creando momenti di grande intensità emotiva.



Il concorso, che ha coinvolto giovani da tutta la regione, è stato un tributo a Calogero Marrone, simbolo di coraggio e solidarietà, e alle vittime della Shoah e della Resistenza. Attraverso disegni, video, racconti e poesie, i partecipanti hanno espresso i valori di umanità e giustizia, contribuendo a mantenere vivo il ricordo di chi si è sacrificato per la libertà. La cerimonia ha raggiunto il suo culmine con la proclamazione dei vincitori delle quattro categorie del concorso, ai quali sono stati assegnati premi e attestati di partecipazione. L’iniziativa, apprezzata per il suo alto valore educativo e culturale, si è conclusa con un sentito ringraziamento a tutti i partecipanti e a coloro che hanno collaborato alla realizzazione dell’evento, sottolineando l’importanza di trasmettere questi valori alle nuove generazioni.