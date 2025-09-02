(VIDEO)Favara, grande chiusura dei festeggiamenti di San Giuseppe con Marcella Bella

Ieri sera Piazza Cavour ha registrato il tutto esaurito per l’ultima serata dei festeggiamenti in onore di San Giuseppe. Protagonista assoluta è stata Marcella Bella, che con la sua voce e i suoi brani più celebri ha incantato il pubblico favarese. Un vero e proprio viaggio musicale nel suo repertorio, tra successi che hanno segnato intere generazioni e che hanno fatto cantare a gran voce la piazza gremita. Atmosfera di festa e grande partecipazione hanno caratterizzato l’evento conclusivo di un programma che ha visto la città riunita attorno alla tradizione e alla musica.



Nel finale, spazio anche alla tanto attesa estrazione dei premi in palio, che ha chiuso ufficialmente i festeggiamenti. Questi i numeri vincenti:

5° premio: n. 3215

4° premio: n. 2192

3° premio: n. 3549

2° premio: n. 0978

1° premio: n. 3493

Una serata memorabile che Favara ricorderà a lungo, tra musica, emozioni e la magia della piazza gremita.