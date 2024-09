(Video)Favara. Piazza Cavour diventa un’arena di musica: Fiordaliso incanta con una serata da ricordare

Ieri sera, Piazza Cavour è stata il palcoscenico di un’altra serata indimenticabile. Protagonista assoluta Fiordaliso, che con la sua voce e il suo carisma ha regalato al pubblico momenti di intensa emozione. L’artista, conosciuta e amata per la sua partecipazione al Festival di Sanremo del 1984 con la celebre “Non voglio mica la luna” — brano iconico composto da Zucchero Fornaciari, Luigi Albertelli ed Enzo Malepasso — ha fatto vibrare i cuori di tutti i presenti in piazza, riportando alla mente ricordi di un’epoca d’oro della musica italiana.



Da una settimana, Piazza Cavour si trasforma ogni sera in un’arena gremita, dove il pubblico si riunisce per vivere notti cariche di musica ed emozioni. La rassegna ha visto alternarsi sul palco artisti del calibro di Paolo Meneguzzi, l’ex frontman dei Nomadi Danilo Sacco, e i Cugini di Campagna, culminando nella straordinaria esibizione di Fiordaliso. Questi eventi straordinari sono stati possibili grazie alla sinergia tra l’amministrazione comunale, che ha gestito con efficienza gli aspetti burocratici, e il lavoro incessante del Comitato di San Giuseppe (foto sotto), che ha garantito uno svolgimento sicuro e perfetto di ogni serata.



Domani sera, i festeggiamenti di San Giuseppe raggiungeranno il loro apice con una serata speciale, che vedrà come protagonista LDA, Luca D’Alessio, il giovane e talentuoso figlio di Gigi D’Alessio, molto amato dal pubblico più giovane. A seguire, un attesissimo sorteggio con numerosi premi concluderà in bellezza questa straordinaria settimana di celebrazioni. Questa sera, invece, l’atmosfera si farà più raccolta e spirituale, con la Santa Messa all’aperto in Piazza Cavour alle ore 20:00. Un momento di riflessione e preghiera, perfetto preludio alla grande conclusione di una settimana che ha unito la comunità di Favara attraverso la musica, la fede e la tradizione.