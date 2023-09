(VIDEO)Favara. Si è inaugurata stamane la prima scuola dedicata ad Andrea Cammilleri. Orgogliosa del traguardo, il Dirigente Scolastico Rosetta Morreale

Il Dirigente Scolastico Rosetta Morreale è una “donna di scuola”- come ama lei stessa definirsi. Una Preside, una donna, una professionista dell’agenzia educativa a volte “scomoda” ma che- sempre con stile ed ostinazione- punta alla crescita tanto umana quanto culturale delle generazioni che varcano il cancello, ufficialmente da oggi, dell’I.C “Andrea Cammilleri”. Infatti, nella mattinata odierna, si è tenuta l’inaugurazione dell’Istituto comprensivo dedicato allo scrittore empedoclino. In una cerimonia partecipata e coinvolgente, il taglio del nastro dei 4 plessi didattici dedicati, ognuno, a personalità di spicco del panorama letterario ma non solo: Bersagliere Urso, Antonio Russello, Luigi Pirandello e Antonio Mendola- Capitano Antonio Vaccaro. A dimostrare stima e vicinanza a questo importante avvenimento, diverse e significative personalità nel mondo scolastico, politico, istituzionale, religioso e militare. Tanta e gradita la partecipazione della cittadinanza. Di seguito, il video e l’intervista al Dirigente Scolastico prof.ssa Rosetta Morreale.