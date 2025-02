(VIDEO)Favara si prepara al Carnevale 2025: tre giorni di festa per il Memorial Lillo Scibetta e Ciccio Vetro

Favara si veste di colori e allegria per celebrare il Carnevale Favarese 2025, un evento attesissimo che quest’anno assume un significato speciale con il Memorial dedicato a Lillo Scibetta e Ciccio Vetro, noto anche come “Marianeddru”. La manifestazione, organizzata da Davide Russello presidente della AICS, si svolge con il patrocinio del Comune di Favara, AIDO Favara e Associazione Diabete 1 Favara. Un ringraziamento speciale va a Davide Russello, Rosario Agozzino, tutto il gruppo di AICS e i ragazzi di Via Agrigento, autori dei carri allegorici, e al prezioso contributo di numerosi cittadini. L’evento si articolerà in tre giorni di festa tra sfilate allegoriche, musica e intrattenimento per grandi e piccini. Il programma si aprirà sabato 1 marzo con la prima “Sfilata Allegorica”. La partenza è prevista per le ore 19:00 da Viale Aldo Moro (Parigi Bistrot), con un percorso che attraverserà il cuore della città fino a Corso Vittorio Veneto, dove i carri e i gruppi mascherati faranno una sosta spettacolare presso la “Scaletta”. La serata si concluderà alle ore 24:00. Domenica 2 marzo, la festa proseguirà con un doppio appuntamento. La mattina, dalle 9:00 alle 13:00, Piazza Cavour si trasformerà in un vero e proprio villaggio del divertimento con l’iniziativa “Tutti in piazza”. Bambini e famiglie potranno godere di spettacoli di animazione, musica dal vivo e performance delle scuole di ballo locali. In serata, alle 19:00, si darà il via alla seconda “Sfilata Allegorica” con partenza da Corso Vittorio Veneto (Pullara Ricambi) e arrivo presso la Farmacia Sajeva, concludendosi a mezzanotte tra danze, coriandoli e musica coinvolgente.



Gran finale martedì 4 marzo con l’ultima “Sfilata Allegorica”, che partirà alle 19:00 dalla Scuola Elementare Luigi Pirandello in Via Agrigento. Il corteo attraverserà Piazza Tria e Viale Pietro Nenni, per poi concludersi nella suggestiva cornice di Piazza della Pace, dove si terrà la chiusura ufficiale dell’evento alle ore 24:00. Il Carnevale Favarese si conferma così un appuntamento imperdibile, un’occasione per valorizzare la tradizione, la creatività e il senso di comunità. Un omaggio speciale ai compianti Lillo Scibetta e Ciccio Vetro, due figure storiche che hanno contribuito a rendere il carnevale di Favara un momento di gioia e condivisione. L’invito è rivolto a tutti: maschere, carri allegorici e tanta voglia di divertirsi renderanno questa edizione indimenticabile.