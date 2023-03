(VIDEO)Grande successo per Marinisa Bag durante la Settimana Moda Milano – FASHION WEEK 2023

È stata, come nelle previsioni della vigilia, un gran successo la Fashion Week di Milano. L’ultima edizione ha messo in evidenza abiti ed accessori per il prossimo inverno. Le proposte degli stilisti si potrebbero condensare in due aggettivi, sensuale e sartoriale, apparentemente agli estremi, ma che in realtà stanno tanto bene insieme in passerella quanto per la vita vera per cui sono pensati.

In questo mood milanese, post pandemia, il brand che rispecchia al meglio il nuovo trend è stato il sicilianissimo Marinisa Bag.

Temi religiosi, colori forti ed intensi, passione per la sartoria di Alta gamma e tanta, ma tanta devozione ha visto presentare nel palcoscenico della moda per la terza volta le creazioni di Patrizia Russo, designer del brand siciliano sempre alla ricerca di novità e tendenze. Con immenso orgoglio l’artigiana empedoclina è stata scelta dal dottor Mauro Galligari ,direttore della comunicazione CSM e responsabile dello showroom Studio Zeta per esporre le sue coffe che ormai stanno conquistando il mondo femminile.