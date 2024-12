(VIDEO)Inaugurato il campetto in memoria di Davide Licata: una giornata di ricordi ed emozioni

Questa mattina la comunità di Favara si è riunita per un momento di grande emozione: l’inaugurazione del campetto realizzato in memoria di Davide Licata, un ragazzo di soli 12 anni che ci ha lasciato troppo presto. Un luogo speciale, simbolo di ricordo, speranza e amore per lo sport, che porta avanti il sogno di Davide e la sua grande passione per il basket. Il progetto è stato reso possibile grazie al contributo generoso della comunità, che ha unito le forze per trasformare questo sogno in realtà. Alla cerimonia, ricca di emozione, hanno partecipato la famiglia di Davide, il sindaco di Favara Antonio Palumbo, il presidente del consiglio comunale Miriam Mignemi, il vicesindaco Emanuele Schembri, gli assessori Carmen Lo Presti e Angelo Airò Farulla. La benedizione del campo è stata affidata a don Saverio Pititteri, cappellano dell’ospedale di Agrigento.



Numerosi cittadini hanno voluto essere presenti per rendere omaggio alla memoria di Davide e al suo amore per la vita. Un momento particolarmente toccante è stato offerto dalla partecipazione della squadra di pallacanestro “Fortitudo Agrigento”, che milita in Serie B. Gli atleti hanno eseguito alcuni tiri a canestro, onorando la passione di Davide per questo sport. Il campetto, oltre a essere un luogo di gioco e aggregazione, è arricchito da due splendidi murales realizzati dalla giovane artista Elisa Stagno, che ha dedicato le sue opere alla memoria di Davide. Inoltre, è stato installato un defibrillatore per garantire la sicurezza di chi utilizzerà lo spazio. La mattinata si è conclusa con un rinfresco offerto dai commercianti locali, tra cui il panificio Pane Amore e Fantasia, Punto Caldo Cicchidru, Caffè Mizzica e Parigi Bistrot che ha reso l’atmosfera ancora più speciale con gazebo e tavoli ben curati. Grazie alla loro generosità, i partecipanti hanno potuto condividere un momento di convivialità tra pizze e panettoni. Un’inaugurazione che non è stata solo un evento, ma un gesto d’amore per un ragazzo il cui ricordo continuerà a vivere in ogni canestro e in ogni sorriso di chi giocherà su questo campo. Un simbolo di unione, comunità e speranza per Favara.