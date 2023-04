(VIDEO)Investita una mucca a Favara: video-segnalazione da parte di un utente

Ieri pomeriggio, intorno alle ore 19:00, un incidente stradale ha coinvolto una mucca in via Berlinguer, nel comune di Favara. La redazione del nostro giornale ha ricevuto una segnalazione, accompagnata da un video che riprende la scena dell’investimento. Dalle immagini del filmato, si può notare che la mucca attraversava la strada quando è stata investita da un’auto. L’urto non sembra essere stato violento e fortunatamente, all’interno dell’auto coinvolta, – dalle immagini del video – si suppone che non ci sono stati feriti tra le persone nell’abitacolo.

Tuttavia, non è stato possibile stabilire con certezza le condizioni dell’animale coinvolto nell’incidente. Non si sa se sia stato soccorso e curato o se, invece, sia stato lasciato a se stesso. L’incidente ha suscitato qualche polemiche tra gli abitanti della zona, soprattutto per la questione del benessere animale e per il fatto che, in caso di ferite, la mucca potrebbe aver subito molte sofferenze. La redazione ha cercato di reperire ulteriori informazioni sulla vicenda, ma al momento non sono state fornite ulteriori notizie. Si resta in attesa di aggiornamenti sulla questione e si seguiranno da vicino gli sviluppi dell’incidente.