(VIDEO)Jamping’Up: Una serata di swing e allegria nella settimana dei festeggiamenti di San Giuseppe

In Piazza Cavour, ieri sera si è scatenata una serata di pura gioia e movimento grazie alla presenza dei Jamping’Up, l’eccellenza palermitana e ambasciatori dello swing siciliano nel mondo. Questo ensemble di otto talentuosi musicisti, che ha ottenuto la fama qualche anno fa grazie alla trasmissione televisiva “Tu si que vales” su Canale 5, ha regalato una performance indimenticabile. Il pubblico è stato travolto dalla forza musicale degli Jamping’Up, una band che ha saputo coinvolgere gli spettatori da testa a piedi, spingendoli a ballare fino all’ultima nota. La serata ha avuto persino il privilegio di far ballare il primo cittadino di Favara, dimostrando il potere unificante della musica e dell’arte. L’evento è stato inserito nella settimana di festeggiamenti in onore di San Giuseppe, in collaborazione con il comune di Favara, confermando ancora una volta la capacità straordinaria del comitato nell’offrire esperienze uniche.



Il repertorio degli Jamping’Up è stato un viaggio musicale attraverso due decenni di swing e blues, con brani che spaziavano da Louis Prima a Wynonie Harris, da Roy Brown a Bull Moose Jackson e Big Joe Turner. Il loro mix di classici intramontabili ha fatto vibrare l’aria e trasportato il pubblico in un’epoca d’oro della musica. Grazie agli Jamping’Up, Piazza Cavour è diventata un palcoscenico di allegria e ritmo, dimostrando ancora una volta il potere straordinario della musica dal vivo nell’infondere gioia e condivisione.