(VIDEO)L’Ultimo saluto a Daniel e Alberto. Rimarranno per sempre nei Cuori di Tutti

La comunità si riunisce per onorare la memoria di Alberto e Daniel

Ieri pomeriggio, la chiesa Madre di Favara è diventata il luogo di commozione e raccoglimento per una comunità in lutto, mentre si sono svolti i funerali di Daniel e Alberto. I due ragazzi hanno perso la vita in un tragico incidente sull’autostrada A1 mentre trasportavano immigrati per conto della prefettura di Agrigento. La cerimonia funebre è stata un tributo toccante a due vite spezzate prematuramente, ma che hanno segnato profondamente chiunque li abbia conosciuti. La chiesa era gremita di amici, parenti e concittadini, tutti uniti per dare l’ultimo saluto a Daniel e Alberto. Fuori della chiesa, un tavolo era stato allestito con le foto dei due amici, circondate da quelle dei loro compagni di viaggio e delle numerose persone che hanno avuto la fortuna di incrociare il loro cammino.



La cerimonia, celebrata in chiesa madre dal vicario, don Giuseppe Cumbo, è stata intrisa di emozione. Durante l’omelia, don Cumbo ha più volte richiamato lo spirito di altruismo che contrassegnava i due ragazzi, sottolineando il loro impegno nel servire gli altri. Un momento particolarmente toccante è stato quando la sorella di Daniel, Liliana, ha preso la parola per ricordare il fratello. Le sue parole hanno catturato l’attenzione di tutti i presenti, portando lacrime agli occhi di molti. Ha descritto Daniel come un giovane generoso, sempre pronto ad aiutare gli altri, e ha condiviso alcuni dei loro ricordi più preziosi insieme. Sulle bare dei due amici, erano posati i gilet del gruppo folcloristico a cui appartenevano. Questo gruppo aveva visto Daniel e Alberto compiere numerose tournèe all’estero, diffondendo la cultura e la gioia della loro comunità. Tristemente, è stato il destino a unirli anche nella morte, ma la loro eredità di generosità e spirito di sacrificio vivrà per sempre nei cuori di chi li ha conosciuti. La cerimonia si è conclusa con una processione che ha accompagnato le bare al cimitero locale, dove i due amici riposeranno fianco a fianco. Mentre la comunità di Favara si unisce nel dolore per questa tragica perdita, rimarrà sempre vivo il ricordo di Daniel e Alberto, due giovani che hanno illuminato le vite di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerli.