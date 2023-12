(Video)Nasce la Fondazione Calogero Marrone: Omaggio a un eroe dimenticato della resistenza Italiana

Ieri sera, 20 dicembre 2023, presso il Palazzo Città di Favara, si è tenuta una emozionante conferenza stampa per presentare la Fondazione Culturale Calogero Marrone. Un’iniziativa che rende omaggio a Calogero Marrone, uno degli “eroi dimenticati” della Resistenza italiana al nazifascismo.

Il consiglio di amministrazione, guidato dal sindaco Antonio Palumbo e composto da Rosario Manganella, Carmelo Castronovo, Gabriella Bruccoleri, Antonio Liotta, Giovanni Di Caro e Salvatore Pirrera, è stato presentato con grande entusiasmo. Questi illustri membri hanno partecipato alla cerimonia di presentazione della fondazione, che porterà avanti l’eredità e l’opera di Calogero Marrone.

Calogero Marrone, figura centrale nella Resistenza italiana, è stato celebrato per il suo coraggio e la sua dedizione nel salvataggio degli ebrei durante gli anni bui delle persecuzioni. La Fondazione Culturale Calogero si propone di preservare e diffondere la memoria di questo eroe, offrendo un contributo significativo alla comprensione della storia italiana del XX secolo.

L’evento ha sottolineato l’importanza di onorare coloro che, come Calogero Marrone, hanno sacrificato tanto per la giustizia e la libertà. La Fondazione si pone come un faro culturale, promuovendo l’educazione storica e l’approfondimento delle testimonianze della Resistenza.

Qui sotto il link dove vedere le interviste: