(VIDEO)Piazza Don Giustino, potature straordinarie per garantire sicurezza e decoro

In piazza Don Giustino sono stati eseguiti interventi straordinari di potatura per rimuovere i rami degli alberi ormai pericolosi. Si tratta di lavori che non venivano effettuati da diversi anni, a causa della difficoltà nel reperire le risorse necessarie. Per questa ragione, il Comune ha condotto un censimento delle piante per individuare quelle più a rischio. Le immagini scattate sul posto mostrano un ramo completamente vuoto all’interno, segno evidente della sua fragilità e del rischio che rappresentava per la cittadinanza. I lavori, svolti da una squadra qualificata del Comune di Favara, hanno interessato non solo piazza Don Giustino, ma anche altre aree del centro abitato. Gli interventi mirano a mettere in sicurezza il patrimonio verde e, dove possibile, a migliorarne anche l’aspetto estetico. Un’azione significativa per la cura e la valorizzazione del verde urbano, fondamentale per il benessere della città.