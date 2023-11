(VIDEO)Prefetto Romano presente al consiglio comunale: Un segno di importanza per Favara

Nel corso del consiglio comunale svoltosi questa sera, finalmente dopo il rinvio di ieri a causa della mancanza di un numero legale, sono stati approvati tutti i punti dell’ordine del giorno. Un evento di rilevanza, reso ancora più significativo dalla presenza di sua eccellenza il prefetto di Agrigento, Filippo Romano. Durante la seduta, il sindaco Palumbo ha concesso un’intervista esclusiva in cui ha esposto le prospettive e gli obiettivi dell’amministrazione in relazione alle decisioni prese durante il consiglio. La presenza del prefetto Romano ha aggiunto un ulteriore livello di autorevolezza all’assemblea, evidenziando l’attenzione delle autorità di governo nei confronti della situazione locale. Durante il consiglio, il prefetto ha fatto sentire la sua voce, esprimendo pareri e posizioni chiave relative alle tematiche affrontate. In sintesi, la serata è stata segnata da una partecipazione attiva e determinante, con l’approvazione unanime di tutti i punti in discussione. L’intervista al sindaco e l’intervento del prefetto offrono un quadro completo delle decisioni prese e delle prospettive future per la comunità di Agrigento.