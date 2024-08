(VIDEO)Presentato il programma dei festeggiamenti in onore di San Giuseppe: una settimana di grandi concerti a Favara

Favara si prepara a vivere un’altra settimana straordinaria, dopo il grande successo della celebrazione in onore di San Calogero, culminata con oltre 10.000 persone in Piazza Cavour per la serata finale. Questa volta, l’attenzione si sposta sulla settimana dedicata a San Giuseppe, che si terrà dal 25 agosto al 2 settembre, con un programma che unisce tradizione, spiritualità e spettacoli musicali di alto livello.

Questa mattina, presso la biblioteca comunale Antonio Mendola, è stato presentato il cartellone degli eventi, alla presenza dei componenti del comitato di San Giuseppe, del sindaco di Favara Antonio Palumbo, del presidente del consiglio comunale Miriam Mignemi, dell’assessore Angelo Airò Farulla, di Giacomo Sorce, dirigente ai beni culturali, e dell’arciprete Don Nino Gulli, ciascuno dei quali ha offerto il proprio contributo durante la conferenza.



I festeggiamenti prenderanno il via domenica 25 agosto con il concerto di Paolo Meneguzzi. L’artista, celebre per brani come “Verofalso” e “Musica”, si esibirà in Piazza Cavour alle 21:00, inaugurando la settimana con una serata di pop melodico che promette di incantare il pubblico.

Martedì 27 agosto, il Festival Internazionale del Folklore, curato dal gruppo Fabaria Folk, arricchirà la serata con un’esibizione in Piazza Cavour a partire dalle 21:00, portando in scena le tradizioni e i colori delle culture popolari.

Mercoledì 28 agosto sarà la volta di Danilo Sacco, ex voce dei Nomadi, che con il suo inconfondibile stile rock trasformerà la serata in un viaggio musicale tra i grandi successi dei Nomadi e i suoi brani da solista, promettendo emozioni intense.

Giovedì 29 agosto, Piazza Cavour si trasformerà in un palcoscenico di pura energia con il “Drumshow”, una spettacolare performance diretta da Leonardo Brucculeri, che vedrà la partecipazione di 40 batteristi, pronti a regalare al pubblico un’esperienza sonora unica.

Venerdì 30 agosto sarà dedicato alla nostalgia e all’energia degli anni ’70 e ’80 con l’esibizione de “I Cugini di Campagna”. Il celebre gruppo pop farà rivivere le atmosfere di un’epoca con brani indimenticabili come “Anima Mia”, offrendo una serata che promette di far cantare e ballare il pubblico.

Sabato 31 agosto, Fiordaliso salirà sul palco con la sua potente voce e il suo carisma inconfondibile. L’artista ripercorrerà i suoi più grandi successi, tra cui le indimenticabili “Non voglio mica la luna” e “Il mare più grande che c’è”, promettendo al pubblico una serata emozionante e vibrante.

La settimana di festeggiamenti culminerà lunedì 2 settembre con un concerto di LDA, giovane promessa della musica italiana che sta conquistando il cuore delle nuove generazioni. La serata si concluderà con un attesissimo sorteggio, il cui primo premio sarà una Mitsubishi Space Star, mettendo il sigillo a una settimana ricca di emozioni e spettacoli indimenticabili. Favara si prepara così a diventare il centro di un grande spettacolo sotto le stelle, dove la devozione per San Giuseppe si intreccerà con la passione per la musica, creando un’atmosfera unica e memorabile.