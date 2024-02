(VIDEO)Proteste a Favara contro l’installazione di ripetitori di telefonia mobile: preoccupazioni per la salute

Nel pomeriggio di oggi, una folla di cittadini si è radunata nei pressi dello stadio Bruccoleri di Favara per manifestare contro l’installazione dei ripetitori di telefonia mobile vicino alla villa Pace. Le preoccupazioni principali riguardano i potenziali rischi per la salute dei residenti, esposti alle radiazioni emanate da tali infrastrutture, collocate nelle immediate vicinanze delle abitazioni. La protesta pacifica ha raggiunto il culmine nei pressi del sito designato per la nuova antenna, attirando l’attenzione dei residenti locali con lo slogan “le antenne non vogliamo, la salute tuteliamo”. Presenti anche rappresentanti dell’amministrazione comunale, tra cui il sindaco Antonio Palumbo, l’assessore agli affari legali Laura Mossuto e i consiglieri comunale Giuseppe Lentini e Pasquale Cucchiara. I residenti hanno sollevato preoccupazioni sia per l’aspetto sanitario che per l’impatto ambientale dell’installazione dei ripetitori. Questo evento sottolinea la crescente consapevolezza e la determinazione della comunità nel difendere la propria salute e il proprio ambiente contro potenziali rischi derivanti dalle nuove tecnologie.