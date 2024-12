(VIDEO)”Rinasce la Speranza”: la magia del Natale al convento Sant’Antonio

Ieri sera, presso il Convento Sant’Antonio di Favara, è stata presentata la terza edizione del Presepe Vivente “Rinasce la Speranza”. Durante la conferenza stampa sono state svelate le meraviglie di questo atteso evento natalizio. Alla presentazione hanno preso parte Fra Michele, in rappresentanza dei Frati Minori, il sindaco di Favara Antonio Palumbo, Carmelo Vitello, ministro regionale dell’Ofs Sicilia, e i presepari, protagonisti della realizzazione dell’iniziativa. Grazie alla dedizione dei Frati Minori, dei presepari e delle famiglie di volontari, quest’anno il percorso del Presepe è stato ampliato e arricchito, offrendo un’esperienza ancora più suggestiva rispetto alle edizioni precedenti. Dal 15 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025, “Rinasce la Speranza” accoglierà i visitatori con un viaggio unico nella magia della Natività, arricchito dall’apertura del Giubileo. Il percorso, che rievoca la nascita di Gesù, sarà visitabile nelle serate del 15, 21, 22, 26 dicembre e del 6 gennaio, dalle ore 18 alle 21. Un appuntamento speciale è in programma il 20 dicembre, con il Presepe dei Bambini, visitabile dalle ore 16, pensato per coinvolgere i più piccoli in un’esperienza educativa e coinvolgente. Ogni scena è stata curata nei minimi dettagli per ricreare l’atmosfera autentica della Betlemme di duemila anni fa. Il Convento diventerà un luogo senza tempo, dove fede, speranza e comunità si intrecciano. Ad arricchire l’esperienza, ogni serata sarà accompagnata da degustazioni di piatti tipici della tradizione siciliana, un omaggio ai sapori genuini del territorio. Inoltre, sarà possibile partecipare a un sorteggio di beneficenza con ricchi premi, contribuendo a un Natale all’insegna della solidarietà. L’ingresso è libero, perché “Rinasce la Speranza” vuole essere un dono per tutti: un invito a riscoprire i valori del Natale e la bellezza della condivisione. Non mancate a questo appuntamento speciale, che promette di incantare grandi e piccini, regalando emozioni autentiche e indimenticabili nel cuore del Natale.