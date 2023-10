(VIDEO)Simone Nolasco a Castello Chiaramonte: I segreti del successo attraverso la danza

Nella mattina del 27 Ottobre, la sala del collare del Castello Chiaramonte di Favara è stata testimone di un evento straordinario, che ha coinvolto delegazioni di alunni provenienti da tutte le scuole della città. L’occasione? Un incontro speciale con il famoso ballerino professionista del talent show televisivo “Amici di Maria De Filippi,” Simone Nolasco. Ma questo incontro non si è limitato a una dimostrazione di abilità di danza; al contrario, si è trasformato in un momento di riflessione sull’importanza dell’attività fisica nelle scuole e della formazione per il successo professionale.



La presenza di Simone Nolasco, noto a livello nazionale per il suo talento nel mondo della danza, ha stimolato l’entusiasmo degli studenti, ma ha anche aperto un dialogo significativo sulla rilevanza dell’attività fisica nel contesto scolastico. È stato un momento di condivisione di esperienze, di aspirazioni e di ispirazione. L’incontro è stato reso possibile grazie al coinvolgimento attivo delle istituzioni locali, con il Sindaco di Favara, Antonio Palumbo, e il Presidente del Consiglio Comunale, Miriam Mignemi, presenti per sottolineare l’importanza dell’iniziativa. Entrambi hanno sottolineato l’impegno dell’amministrazione comunale nel promuovere l’educazione fisica e l’attività sportiva come strumenti di crescita personale e sociale. Hanno sottolineato che gli studenti di oggi sono i leader di domani, e investire nelle loro abilità fisiche e mentali è un investimento nel futuro di Favara.



Simone Nolasco, ha condiviso la sua storia personale di determinazione, passione e impegno per il raggiungimento dei suoi obiettivi. Ha sottolineato come l’attività fisica e la formazione siano stati elementi chiave per la sua crescita professionale e personale. Ha raccontato agli studenti come la sua esperienza di ballerino abbia contribuito a sviluppare la disciplina, la resilienza e la capacità di lavorare in team, abilità fondamentali per avere successo in qualsiasi campo.



Questo evento ha sottolineato l’importanza di un approccio equilibrato all’istruzione, che includa non solo l’aspetto accademico ma anche l’attività fisica come parte integrante del processo di formazione. Gli studenti hanno lasciato la sala del Castello Chiaramonte non solo con una maggiore consapevolezza sull’importanza dell’attività fisica, ma anche con una dose di ispirazione e motivazione per perseguire i loro sogni con determinazione.